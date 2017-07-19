Taranto: Urso incontra ad Vestas, da azienda 200mln per ampliare sito produttivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 set - Il gruppo danese Vestas, attivo nella progettazione, produzione e manutenzione di turbine eoliche onshore e offshore, conta di ampliare il sito produttivo di Taranto con tre progetti che prevedono un investimento complessivo di oltre 200 milioni di euro - due dei quali sostenuti dal Mimit attraverso contratti di sviluppo - con conseguenti ricadute occupazionali positive per il territorio tarantino. L'indicazione, informa una nota del Mimit, e' emersa nel corso dell'incontro che si e' tenuto oggi tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e Henrik Andersen, amministratore delegato di Vestas. L'azienda impiega circa 2.300 dipendenti e ha realizzato oltre 5,6 GW di capacita' eolica, sviluppando una filiera che ha generato commesse a fornitori nazionali per oltre 100 milioni di euro l'anno.

