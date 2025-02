Tar Lazio: Politi, interesse per introduzione programmi di Ai

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - 'Il Tar Lazio guarda con estrema attenzione alle prospettive che potranno configurarsi per effetto dell'introduzione di programmi di 'intelligenza artificiale'. Lo ha detto il Presidente del Tar Lazio Roberto Politi in occasione della Cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario 2025, aggiungendo di condividere 'appieno le considerazioni del Presidente Luigi Maruotti sulla insostituibilita' del 'fattore umano' nel 'farsi' dell'attivita' giurisdizionale'. 'Tuttavia - ha aggiunto -, l'organizzazione e la gestione dell'attivita' giudiziaria, non puo' non indurre a una particolare riflessione verso scenari evolutivi che, lungi dal prospettare una 'sostituzione' della persona umana nello jusdicere, piuttosto ne accompagnino l'attivita' attraverso una piu' completa, esaustiva e veloce adduzione cognitiva dell'insieme degli elementi suscettibili di assistere l'esercizio della funzione giurisdizionale'. In un altro passaggio Politi ha detto di ritenere 'sovradimensionate' le preoccupazioni espresse 'da piu' parti espresse in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tenutasi presso la Corte di cassazione quanto all'impiego dell'Intelligenza Artificiale'.

