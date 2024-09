Tajani: per ridurre debito dobbiamo fare una politica per la crescita

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 set - "Abbiamo un debito pubblico troppo alto, per ridurre il debito pubblico dobbiamo fare una politica per la crescita, quindi con un taglio del cuneo fiscale riducendo l'irpef anche per i redditi fino a 60 mila euro e flat tax, di fatto annullamento delle tasse, per i redditi fino a 12 mila euro".Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani parlando con la stampa a margine del workshop Ambrosetti a Cernobbio. Per quanto riguarda le altre priorita' della manovra, Tajani ha citato aiuti alle giovani mamme anche se sono lavoratrici con partita Iva, non soltanto dipendenti, "e poi rifinanziare il fondo di garanzia per i mutui dei giovani fino a 36 anni che acquistano la prima casa e anche per il sostegno per gli studi universitari". "Siamo indietro come numero di laureati - ha detto - in Europa dobbiamo recuperare il terreno, servono giovani formati anche per fornire al mondo dell'industria il maggior numero possibile di donne, uomini, giovani altamente qualificati".

