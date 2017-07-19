Tajani: 'no a demilitarizzare l'Ucraina, a Gaza Netanyahu si fermi' (Messaggero)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 ago - "Zaporizhzhia deve restare a Kiev, serve un accordo scritto con le garanzie. L'invasione di Gaza puo' essere un Vietnam per Israele. E cosi' si rafforzerebbe solo Hamas". Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista al Messaggero interviene sui due principali dossier internazionali. Per Tajani, Netanyahu si deve fermare: "Assolutamente si'. Questa carneficina non puo' continuare. E l'invasione di Gaza rischia di trasformarsi in un Vietnam per i soldati israeliani. Se i vertici dell'esercito hanno perplessita' un motivo c'e'. Non e' questa la via'.

Quanto al negoziato per la pace in Ucraina, secondo il ministro degli Esteri "serve un accordo scritto. Un trattato, che garantisca condizioni di sicurezza per l'Ucraina, il rifiuto della minaccia nucleare, l'impegno russo a non rivendicare altri territori oltre a quelli che faranno parte della trattativa. Ovviamente l'indipendenza e la sovranita' dell'Ucraina", spiega Tajani. La Russia ha gia' sottoscritto impegni simili. E li ha violati. "Vero, non possiamo fidarci delle promesse. Per questo la deterrenza e' fondamentale.

Ricordiamo che l'Ucraina e' oggi dotata di uno dei piu' forti eserciti al mondo. Qualunque richiesta russa di una demilitarizzazione dello Stato ucraino e' da considerare irricevibile".

sal

(RADIOCOR) 10-08-25 10:48:45 (0146)GOV 5 NNNN