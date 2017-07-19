Taiwan: ok del Parlamento a 7,6 mld di dollari per produrre droni militari
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 ago - Il Parlamento di Taiwan ha dato il via libera a un budget di 7,6 miliardi di dollari per la produzione locale di droni militari, con l'obiettivo di rafforzare le difese di Taipei a fronte di un possibile attacco cinese.
Una proposta di spesa sostenuta dai partiti dell'opposizione e' stata adottata dal parlamento dopo la bocciatura di un piano presentato dal governo.
red-Vec
(RADIOCOR) 27-08-26 10:39:37 (0231) 5 NNNN