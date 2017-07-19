Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Taiwan: ok del Parlamento a 7,6 mld di dollari per produrre droni militari

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 ago - Il Parlamento di Taiwan ha dato il via libera a un budget di 7,6 miliardi di dollari per la produzione locale di droni militari, con l'obiettivo di rafforzare le difese di Taipei a fronte di un possibile attacco cinese.

            Una proposta di spesa sostenuta dai partiti dell'opposizione e' stata adottata dal parlamento dopo la bocciatura di un piano presentato dal governo.

            red-Vec

            (RADIOCOR) 27-08-26 10:39:37 (0231) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.