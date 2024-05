Taiwan: intensifica pattugliamenti in vista insediamento nuovo presidente

In un contesto di crescenti tensioni con la Cina (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mag - La guardia costiera di Taiwan, in vista dell'insediamento del nuovo presidente taiwanese, ha intensificato nel fine settimana i pattugliamenti nelle acque intorno all'arcipelago, dove le imbarcazioni cinesi hanno aumentato la loro presenza. "Per garantire la sicurezza nelle acque e ai confini durante la cerimonia di insediamento, la divisione Kinmen-Matsu-Penghu ha lanciato una potente operazione di pattugliamento per tenere sotto controllo gli obiettivi sospetti", ha dichiarato la Guardia Costiera di Taiwan in un comunicato. L'autorita' ha inoltre sottolineato di aver inviato personale per "pattugliare a tutte le ore del giorno e della notte" intorno a tre isole dell'arcipelago: Kinmen, Matsu e Penghu. "La divisione di Kinmen-Matsu-Penghu ha dichiarato che gli sforzi per garantire la sicurezza nazionale non si allenteranno durante le importanti celebrazioni", ha affermato la Guardia Costiera. Il presidente eletto di Taiwan, Lai Ching-te, entrera' in carica domani in un contesto di crescente pressione diplomatica e militare da parte di Pechino. Alla vigilia dell'insediamento di Lai, il ministero della Difesa taiwanese ha dichiarato di aver individuato sette aerei e sette navi cinesi intorno a Taiwan.

Red-Mar

(RADIOCOR) 19-05-24 11:32:59 (0197) 5 NNNN