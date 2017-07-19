Taiwan: Cina avverte Usa, invio armi puo' compromettere visita Trump a aprile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 feb - Gli Stati Uniti stanno studiando la vendita di missili Patriot e altre armi a Taiwan, ma questo potrebbe compromettere la visita di Stato del presidente americano Donald Trump in Cina prevista per aprile. Lo riferisce in esclusiva il Financial Times, secondo cui l'amministrazione Trump starebbe mettendo insieme un pacchetto di quattro sistemi missilistici che Taiwan potra' acquistare. Il pacchetto, il cui valore non e' noto ma che secondo le fonti potrebbe arrivare anche a 20 miliardi di dollari, si aggiungerebbe a quello da 11,1 miliardi di dollari presentato a dicembre. Secondo fonti vicine al dossier, la Cina ha espresso serie preoccupazioni sulla vicenda, soprattutto in vista dell'incontro tra Trump e il presidente Xi Jinping previsto ad aprile, che potrebbe saltare se la vendita andasse in porto. Come riferisce il quotidiano finanziario, Xi ha sollevato la questione della vendita di armi a Taiwan durante una telefonata con Trump.

Secondo il ministero degli Esteri cinese, Xi ha sottolineato che gli Stati Uniti 'devono gestire con prudenza la questione della vendita di armi a Taiwan'.

