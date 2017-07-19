Dati
            Taiwan: 100mila passeggeri a rischio ritardi nei voli per esercitazioni cinesi

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 dic - Oltre 100.000 passeggeri rischiano ritardi nei voli a causa delle esercitazioni militari cinesi nei pressi di Taiwan. Lo ha annunciato l'Autorita' per l'aviazione civile di Taiwan.

            "I voli di linea, circa 296 partenze internazionali, circa 265 arrivi internazionali e quasi 296 voli di transito" saranno interrotti, ha dichiarato l'autorita', aggiungendo che si prevede che "oltre 100.000 passeggeri" saranno interessati.

            Red-Sim

            (RADIOCOR) 29-12-25 13:38:25 (0254) 5 NNNN

              


