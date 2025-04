T. Rowe Price: obbligazioni, cosa si nasconde dietro l'ottovolante Usa - PAROLA AL MERCATO

di Adam Marden* e Pranay Subedi** (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - I recenti bruschi cambiamenti nel mercato dei titoli del Tesoro statunitensi, che vale svariati miliardi di dollari, hanno attirato una notevole attenzione. Ecco i fattori che guidano i movimenti, le potenziali risposte politiche e i fattori chiave a cui prestare attenzione in futuro.

Cosa sta succedendo nei mercati dei Treasury I Treasury statunitensi hanno visto una serie di forti rialzi e ribassi. Il rally iniziale seguito all'annuncio dei dazi del 2 aprile ha lasciato il posto a una drammatica svendita in un mercato con scarsa liquidita' che ha spinto alcuni a chiedere un'azione politica per alleviare le pressioni.

Sebbene la pausa di 90 giorni del 9 aprile sui dazi aggiuntivi nei confronti dei Paesi abbia contribuito a riportare un po' di calma nel piu' grande mercato obbligazionario del mondo, e' importante comprendere i fattori alla base delle vendite e come potrebbero evolversi gli sviluppi da qui in avanti.

In poche parole, la combinazione di scarsa liquidita' e rapidi cambiamenti di scenario che hanno influenzato il sentiment e' alla base delle forti oscillazioni dei rendimenti dei Treasury statunitensi. Alcune di queste sono state causate da hedge fund che hanno chiuso le operazioni progettate per trarre profitto da piccole differenze di prezzo tra Treasury e contratti futures, nonche' da detentori stranieri di Treasury che hanno liquidato le loro posizioni.

Ma il vero motivo della volatilita' dei rendimenti dei Treasury e' che il Dipartimento del Tesoro ha emesso circa 2.300 miliardi di dollari di nuovo debito all'anno dal 2020 al 2024. Allo stesso tempo, le autorita' di regolamentazione non hanno permesso ai bond dealer di espandere la loro capacita' di market making. Questo ha creato una situazione che equivale all'incirca a incanalare il traffico su un'autostrada a quattro corsie in una sola.

Per ora, sembra che il peggio sia passato, ma la volatilita' nei mercati del Tesoro e' destinata a rimanere. Facendo un passo indietro, e' importante comprendere l'interconnessione tra il deficit commerciale degli Stati Uniti e il surplus del conto delle partite correnti. Negli ultimi quattro o cinque decenni, l'ordine economico globale era strutturato in modo tale che gli Stati Uniti importassero beni a basso costo, il che significava che i dollari venivano esportati a livello globale.

Questi dollari sono serviti come base per la maggior parte delle transazioni commerciali, delle riserve delle banche centrali globali e delle transazioni finanziarie a livello globale, che hanno sostenuto lo status di valuta di riserva del dollaro statunitense. Cio' e' stato ulteriormente supportato dallo stato di diritto e dalla vastita' dei mercati finanziari statunitensi. Questi dollari sono stati poi riciclati negli Stati Uniti sotto forma di surplus del conto delle partite correnti.

Di conseguenza, l'annuncio degli Stati Uniti di voler ridurre il deficit delle partite correnti ha il potenziale di ridurre parzialmente l'eccedenza finanziaria di cui gli Stati Uniti hanno beneficiato. Stiamo monitorando attentamente la situazione, poiche' potrebbe avere ampie implicazioni a lungo termine per tutti gli asset statunitensi. Il mercato dei titoli del Tesoro USA, detenuto per quasi un terzo da investitori al di fuori degli Stati Uniti, potrebbe essere significativamente influenzato nel lungo periodo.

L'aumento della volatilita' potrebbe portare a una risposta politica La Federal Reserve puo' apportare modifiche per aiutare il funzionamento del mercato, ma e' improbabile che la banca centrale inizi ad acquistare titoli del Tesoro attraverso il quantitative easing, come ha fatto nel marzo 2020, a meno che non si verifichi un crollo totale della struttura del mercato. Questi aggiustamenti relativamente minori potrebbero includere modifiche alle dinamiche dello Standing Repo Facility (SRF) per ampliare i tempi o l'accettazione delle garanzie per facilitare le questioni di finanziamento. La Fed inoltre deve anche mantenere la propria indipendenza dalla politica nell'affrontare le conseguenze dei dazi dell'amministrazione Trump.

*Portfolio Manager, Macro e Absolute Return Strategies **Associate Portfolio Manager, Fixed Income.

