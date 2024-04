T. Rowe Price: gli emergenti si preparano a un anno di taglio tassi - PAROLA AL MERCATO

di Chris Kushlis* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 apr - Cosa ha in serbo il 2024 per i mercati emergenti? Dopo una performance abbastanza solida nel 2023, inizialmente potremmo assistere a una certa flessione, dato che i mercati stanno attualmente scontando uno scenario di atterraggio morbido. Ma tutto questo, ovviamente, non e' garantito e l'evoluzione del contesto globale nei prossimi mesi avra' importanti implicazioni per il sentiment relativo agli asset dei mercati emergenti.

Via libera a ulteriori tagli dei tassi L'inflazione e' scesa rapidamente, considerando che gli shock sul fronte dell'offerta, causati dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, sono stati in gran parte risolti.

Nell'Europa centrale e orientale, l'inflazione continua a scendere, mentre in Asia, dove i problemi correlati all'inflazione non erano in genere cosi' sostanziali, i prezzi di base sono tornati ai loro minimi storici. In America Latina, dopo una rapida decelerazione, alcuni segnali mostrano che i prezzi di base stanno facendo i conti con una certa resistenza, ma occorrono ulteriori dati per verificare che si tratti di un trend. Tuttavia, in generale, i progressi compiuti nella riduzione dell'inflazione indicano che la strada e' sgombra per ulteriori tagli dei tassi d'interesse.

Le banche centrali dei mercati emergenti stanno anticipando i Paesi sviluppati in questa svolta del ciclo dei tassi d'interesse. Abbiamo gia' assistito a tagli in un gruppetto di Paesi dell'America Latina e dell'Europa centrale e orientale e ci aspettiamo che questa tendenza prosegua nel 2024, estendendosi ad altri Paesi in via di sviluppo. Sembra che gli ostacoli in grado di bloccare i tagli delle banche centrali dei mercati emergenti siano pochi, soprattutto perche' anche la Federal Reserve appare propensa ad avviare l'allentamento. Cio' riduce potenzialmente il tasso minimo d'interesse per le banche centrali emergenti e dovrebbe contribuire ad attenuare i timori di un taglio troppo anticipato rispetto ai mercati sviluppati, col rischio di un'instabilita' valutaria.

E' improbabile che la Cina agisca da motore della crescita per i mercati emergenti Nel 2024 esiste il potenziale di una modesta ripresa della crescita economica dei mercati emergenti, guidata dall'Europa centrale e orientale. Tuttavia, chi spera che la Cina possa fornire un'ulteriore spinta rimarra' probabilmente deluso. La seconda economia mondiale continua ad affrontare problematiche strutturali derivanti da debole crescita dei redditi, ridimensionamento del settore immobiliare e problemi fiscali dei governi locali. In questo contesto, e' improbabile che la Cina possa costituire il motore della crescita come in passato, quindi i Paesi emergenti dovranno trovare nuovi driver, potenzialmente la propria domanda interna, l'energia verde o altre fonti.

Sul fronte esterno, nei grandi Paesi emergenti i saldi delle partite correnti sono in condizioni relativamente buone. I deficit non sono fuori controllo come in alcune economie sviluppate e dovrebbero rimanere abbastanza stabili quest'anno, pur rimanendo un po' elevati rispetto all'andamento storico. Le elezioni potrebbero rappresentare un elemento importante, poiche' esiste un rischio di erosione fiscale nei grandi Paesi emergenti, come Messico e India, che andranno alle urne.

Restiamo costruttivi sui tassi a livello locale Le prospettive per i tassi locali dei Paesi emergenti sono costruttive, in quanto l'inflazione sta continuando a scendere, aprendo la strada ai tagli dei tassi. L'attuale ciclo di tagli e' ancora in una fase intermedia: e' probabile che altri Paesi in via di sviluppo adottino dei tagli nel corso dell'anno.

Nella sfera esterna degli emergenti, l'asset class presenta due tendenze divergenti. A livello complessivo, gli spread appaiono interessanti, ma cio' e' dovuto, in gran parte, a emittenti in difficolta' o in default. Se si escludono quest'ultimi, i livelli di spread sono ristretti. Quest'anno, la principale fonte di total return sara' probabilmente guidata dal carry. Qualsiasi altro rendimento dipendera' verosimilmente dalla capacita' degli emittenti di frontiera di riguadagnare accesso al mercato e/o dall'eventuale risoluzione delle ristrutturazioni del debito in corso. Per quanto riguarda il primo aspetto, ci sono alcuni segnali incoraggianti su questo fronte, dato che, finora nel 2024, sia la Costa d'Avorio che il Kenya sono gia' ritornati sui mercati dei capitali globali per raccogliere finanziamenti.

Per quanto riguarda le valute emergenti, e' probabile che, nel 2024, tutto ruotera' attorno ai differenziali dei tassi d'interesse, a meno che non si verifichi un significativo incremento della crescita in grado di deviare l'attenzione da tutto questo. Ormai da qualche tempo, i differenziali dei tassi hanno favorito le valute dell'America Latina e dell'Europa centrale e orientale rispetto a quelle asiatiche.

Tuttavia, la situazione dovrebbe iniziare a registrare un'inversione di tendenza con l'arrivo dei tagli nelle prime due aree, mentre i Paesi asiatici resteranno per lo piu' in attesa.

*Chief of China and Emerging Markets Macro Strategy, T. Rowe Price "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

