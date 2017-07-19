Synlab: investe 9mln in imaging diagnostico radiologico in Italia

Nel 2025 oltre 300.000 prestazioni erogate nel settore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 ott - Un investimento complessivo di oltre 9 milioni di euro nel biennio 2024-2025 destinato all'imaging diagnostico nei Centri Medici Synlab in Italia: e' quanto progettato da Synlab che punta a dotare i propri centri di apparecchiature 'sempre piu' avanzate', in cui l'intelligenza artificiale e' 'al centro di un processo di trasformazione orientato alla qualita', all'efficacia e all'efficienza dei percorsi di diagnosi', spiega il gruppo in una nota.

Nel 2025, Synlab ha gia' erogato oltre 300.000 prestazioni in ambito imaging - tra risonanze magnetiche, TAC e radiologia tradizionale - in otto regioni italiane, anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

L'intelligenza artificiale rappresenta un 'punto di svolta strategico' per il progresso dell'imaging diagnostico: la sua integrazione nelle apparecchiature consente di generare immagini di altissima qualita', garantendo maggiore precisione diagnostica e tempi di refertazione piu' rapidi.

'L'imaging diagnostico radiologico rappresenta uno degli ambiti piu' dinamici e cruciali per l'evoluzione della sanita' moderna' commenta Andrea Buratti, ceo di Synlab Italia. 'Gli investimenti che stiamo facendo in tecnologia rispondono a una strategia mirata a garantire diagnosi piu' precise e piu' rapide, riducendo al massimo il margine di errore, soprattutto nell'ambito degli esami di screening e prevenzione: in questo senso, la competenza del personale medico deve essere supportata da strumentazione avanzata.

L'obiettivo e' migliorare costantemente l'esperienza del paziente, ridurre i tempi di attesa e garantire diagnosi di alta qualita''.

