Swissport: espande servizi di cargo handling a Malpensa

Rafforzato impegno nel mercato italiano (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - Swissport, principale fornitore mondiale di ground e cargo handling, amplia la sua presenza in Italia avviando le operazioni cargo handling a Milano Malpensa. Questo passo, spiega una nota, segna una nuova tappa per Swissport Italia, rafforzando l'impegno dell'azienda nel mercato italiano.

Le nuove operazioni cargo di Swissport a Milano Malpensa saranno ospitate in un magazzino di 4.000 mq all'interno del complesso Wtc Malpensa. L'azienda si concentrera' sulla gestione delle importazioni, sulle operazioni di pre-sdoganamento e sulla distribuzione ai fornitori di servizi di consegna espressa. In una seconda fase, Swissport punta a sviluppare le operazioni di esportazione ed estendere l'offerta al cargo generale e ai clienti di trasporto aereo a Milano e in tutta Italia. 'La strategia cargo di Swissport in Italia ha sempre avuto come obiettivo l'espansione a Malpensa, principale hub per le operazioni cargo aeree in Italia', afferma Massimo Roccasecca, Cargo Director di Swissport Italia.

