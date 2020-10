Svizzera: utile Banca centrale sale a 15,1 mld franchi a fine III trim

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - L'utile della Banca nazionale svizzera (Bns) ha recuperato dalle turbolenze di inizio anno per risalire a 15,1 miliardi di franchi svizzeri (14,1 miliardi di euro) alla fine del terzo trimestre, Lo ha annunciato la Banca Centrale Svizzera, che pubblica una panoramica trimestrale sull'evoluzione del proprio patrimonio e degli investimenti, ha visto crescere i propri profitti soprattutto grazie all'impennata dei prezzi dell'oro legata allo scenario della crisi sanitaria. Le sue azioni auree sono rimaste invariate, ma il valore si e' gonfiato con i movimenti del metallo giallo, rilasciando una plusvalenza nei nove mesi di 9,1 miliardi di franchi svizzeri. Anche gli investimenti in valute estere hanno registrato un guadagno di 5,3 miliardi di franchi svizzeri, nonostante le pesanti perdite di cambio, con la ripresa dei mercati finanziari nei mesi successivi al crollo del mercato azionario a marzo.

Ha inoltre realizzato un utile di 1 miliardo sulle proprie posizioni in franchi svizzeri. "Il risultato della Banca nazionale dipende principalmente dagli sviluppi nei mercati dell'oro, dei cambi e dei capitali. Ecco perche' le forti fluttuazioni sono la regola ed e' solo difficile trarre conclusioni per il risultato dell'esercizio in corso" ha ricordato la Bns, in un comunicato. Nei primi nove mesi del 2019 la Bns aveva registrato un utile significativamente piu' alto di 51,5 miliardi di franchi svizzeri.

Nel primo trimestre, la Bns ha subito una perdita di 38,2 miliardi di franchi, accusando il crollo dei mercati finanziari, prima di vedere il suo profitto recuperare nel trimestre successivo.

