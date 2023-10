Svizzera: torna a salire export in III trim, 10,5 mld franchi surplus commerciale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 ott - Leggero recupero delle esportazioni svizzere nel terzo trimestre 2023 grazie al settore chimico-farmaceutico. Dopo un calo del 3,4% nel secondo trimestre, nel terzo trimestre, le esportazioni del paese alpino sono salite dell'1,9% a 66,1 miliardi di franchi svizzeri (69,8 miliardi di euro). Secondo i dati dell'amministrazione federale delle dogane, le importazioni inoltre sono aumentate dello 0,3% a quasi 55,6 miliardi di franchi. Con il recupero delle esportazioni, il surplus commerciale svizzero e' stato di 10,5 miliardi di franchi, contro un po' meno di 9,5 miliardi nel secondo trimestre. Nel solo mese di settembre, le esportazioni sono cresciute dell'8,9% a 23,9 miliardi di franchi. Nel dettaglio settoriale, nel terzo trimestre, le esportazioni chimico-farmaceutiche (primo comparto in Svizzera per importanza nel commercio estero) sono aumentate del 4,4% dopo un calo del 3,2% nel trimestre precedente. Il comparto alimentare-tabacchi ha segnato un +7,9%, quando il settore dei macchinari ed elettronica (secondo per importanza in Svizzera), ha visto un calo delle esportazioni dell'1%.

