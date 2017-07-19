Svizzera: Tajani, una quindicina italiani feriti, altrettanti dispersi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 gen - "Al momento una dozzina, una quindicina, di italiani, sono stati trovati negli ospedali. Altrettanti sono dispersi". Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri, intervenendo su Rete4.

"Le famiglie si sono fatte vive con l'unita' di crisi e l'ambasciata", ha aggiunto.

