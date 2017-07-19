Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Svizzera: Tajani riceve nel pomeriggio alla Farnesina ambasciatore Cornado

            Ambasciatore richiamato su vicenda Crans-Montana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 gen - "D'intesa con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani sabato 24 gennaio ha richiamato a Roma per consultazioni l'Ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. Il ministro Tajani ricevera' l'Ambasciatore nel pomeriggio per concordare le azioni da intraprendere a seguito della decisione della magistratura cantonale di disporre la scarcerazione del proprietario del locale di Crans Montana in cui si e' sviluppato l'incendio del 1 gennaio". Lo riporta una nota della Farnesina.

            com-vmg

            (RADIOCOR) 26-01-26 13:21:41 (0317)GOV 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.