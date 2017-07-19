Svizzera: Protezione civile, attivata la Cross per trasferimento feriti in Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 gen - Dopo la tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, il servizio nazionale della protezione civile si e' prontamente attivato e ha messo a disposizione delle autorita' elvetiche le sue competenze e risorse, informa una nota. Dopo i primi esperti del Soccorso Alpino e personale sanitario inviati tempestivamente dalla Valle d'Aosta, il Dipartimento della Protezione civile ha immediatamente attivato fin da questa mattina la Cross - Centrale remota operazioni soccorso sanitario - per coordinare il trasferimento di feriti verso ospedali italiani.

'Ringrazio - ha detto il Capo Dipartimento Fabio Ciciliano - per la immediata disponibilita' ed efficienza, anche in un giorno di festa, i presidenti e le autorita' sanitarie e di protezione civile delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia. Gia' adesso si sta provvedendo al trasferimento dei primi 3 pazienti dall'ospedale di Sion verso l'ospedale Niguarda di Milano'.

