Svizzera: Musumeci, verificare sistemi antincendio perche' puo' accadere anche da noi

'Ne parlero' con Piantedosi" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 gen - "Mi auguro possa essere avviata" in Italia "una verifica dei sistemi antincendio" e "ne parlero' con il collega Piantedosi" (ministro dell'Interno, ndr). Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci intervenuto al Tg4 in merito alla tragedia di Crans-Montana dove 47 persone hanno perso la vita e oltre 100 sono rimaste ferite a seguito dell'incendio sviluppatosi in un locale durante i festeggiamenti per il nuovo anno. "Molto spesso si concedono autorizzazioni ma se la verifica non e' periodica consente a qualcuno una irresponsabile alterazione del contesto" - ha detto il ministro - "Non possiamo escludere" che un evento come quello svizzero "possa succedere anche sul territorio nazionale" perche' "manca una cultura della prevenzione" ed "e' molto probabile che, concessa l'autorizzazione, nel corso degli anni si possa lasciare scadere l'estintore, aggiungere un mobile o un tessuto infiammabile. Le verifiche periodiche sono essenziali".

Per quanto riguarda la collaborazione che il governo italiano sta dando alla Svizzera per far fronte all'emergenza, Musumeci ha detto: "Abbiamo messo a disposizione delle autorita' elvetiche, che lo hanno richiesto attraverso il ministero degli Affari Esteri, l'invio di risorse umane, di medici specializzati per gravi ustioni e di un team di psicologi per assistere i familiari e i parenti delle vittime e dei dispersi. E' uno strumento di soccorso che viene attivato in base a una norma europea dagli Stati che intervengono a favore di quello colpito da calamita' quando da solo non ha mezzi sufficienti o strumenti o richiede l'intervento di altri Paesi".

