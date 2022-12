Svizzera: l'inflazione e' stabile al 3% annuo a novembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 dic - L'inflazione in Svizzera e' rimasta stabile a novembre al 3% su base annua, secondo i dati dell'ufficio federale di statistica. La stabilita' dell'indice rispetto al mese precedente "deriva da andamenti opposti che nel complesso si sono compensati", spiega l'ufficio, rilevando che sono aumentati gli affitti delle abitazioni ma anche i prezzi di gas e carburanti. Anche il vino rosso, importato o prodotto in Svizzera, e' stato piu' costoso. Per contro, i prezzi del gasolio da riscaldamento, dell'ortofrutta e dei pernottamenti in albergo hanno avuto un effetto moderatore sull'andamento dei prezzi al consumo. Dopo aver raggiunto il picco del 3,5% in agosto, il livello piu' alto dal 1993, l'inflazione in Svizzera e' leggermente diminuita a settembre, scendendo al 3,3% e poi al 3% in ottobre.

L'Ufficio pubblica anche l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), che consente di confrontare l'evoluzione dei prezzi nel paese svizzero con quella dei suoi vicini dell'Unione europea. Questo indice si e' attestato a 104,49 punti, che rappresenta un calo dello 0,1% rispetto al mese precedente e un aumento del 2,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

red-Ale

(RADIOCOR) 01-12-22 09:10:11 (0175) 5 NNNN