Svizzera: export modesto a luglio con farmaceutica, orologeria conferma ripresa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 ago - Le esportazioni svizzere si sono fermate a luglio, appesantite dal settore chimico e farmaceutico, secondo i dati dell'Amministrazione federale delle dogane, confermando la tendenza piatta registrata da marzo. A luglio le esportazioni sono aumentate solo di un modesto 0,6% rispetto al mese precedente, a 18,9 miliardi di franchi svizzeri (17,7 miliardi di euro). La maggior parte dei settori ha guadagnato terreno ma sul risultato complessivo ha pesato il calo della chimica e farmaceutica (-0,8%), peso massimo dell'economia.

Dopo il calo dei due mesi precedenti, le importazioni sono aumentate dell'1,7% a 15,6 miliardi di franchi, e la bilancia commerciale ha chiuso con un avanzo di 4,1 miliardi di franchi. Le esportazioni si sono rafforzate del 5,1% verso l'Europa, mentre sono diminuite verso l'Asia (+3,7%) e il Nord America (+7,9%). Bene la gioielleria e l'esport di orologi svizzeri ha confermato la ripresa a luglio, spinto ancora da Cina e Stati Uniti, i due mercati principali, secondo quanto annunciato dalla federazione svizzera del settore. A luglio, le esportazioni di orologi svizzeri hanno leggermente superato la soglia dei 2 miliardi di franchi (1,87 miliardi di euro), che equivale a un aumento del 7,6% rispetto alla linea di base di luglio 2019, prima della pandemia di Covid-19, ha affermato la federazione in un comunicato stampa. Rispetto a luglio 2020, l'aumento e' stato del 29,1%. La crescita nell'ultimo mese e' stata particolarmente forte per gli orologi di lusso (valore oltre 3.000 franchi), con vendite in valore in aumento del 13,6%, mentre la fascia 500-3.000 franchi e' in lieve calo.

In Europa (+1,8% in media), sono tornati a crescere Regno Unito (+12,4%), Francia (+10,2%) e Germania (+ 5%), mentre in forte calo l'export verso l'Italia (-24,2%) dopo un forte giugno.

red-Ale

(RADIOCOR) 19-08-21 14:00:10 (0261) 5 NNNN