Svizzera: brand scarpe "On" (Federer) alza stime 2025 nonostante dazi Usa al 39%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 ago - La svizzera On Holding - che commercializza il marchio di scarpe sportive legato alla leggenda del tennis Roger Federer - ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2025, puntando a una crescita delle vendite 'di almeno il 31%' a cambi costanti, rispetto al 28% indicato in precedenza.

Il Gruppo elvetico stima ora una marginalita' operativa tra il 17% e il 17,5% (da 16,5%-17,5%), in controtendenza rispetto ad altri competitor come Puma - che a luglio ha tagliato le guidance - e Adidas che le ha mantenute invariate.

Il Ceo e Cfo Martin Hoffmann ha dichiarato che, pur non avendo 'tutte le stelle allineate', la societa' dispone di 'numerosi strumenti' per affrontare i dazi Usa. Alcuni modelli hanno subito un aumento di prezzo di 10 dollari, ma la strategia punta anche su efficienze logistiche e sul canale diretto con il consumatore finale, che nel primo semestre ha rappresentato circa il 40% dei ricavi, in crescita del 48,6% su base annua. Nei primi sei mesi dell'anno il fatturato e' salito del 37,2% a circa 1,5 miliardi di franchi, trainato da Europa e Asia. L'utile netto e' pero' crollato dell'87,1% a 15,8 milioni.

On produce in Vietnam e in altri Paesi asiatici, mentre si occupa del design a Zurigo. I dazi statunitensi imposti dall'amministrazione Trump colpiscono con un'aliquota del 39% i prodotti svizzeri, del 20% quelli vietnamiti e del 19% quelli indonesiani.

