Svizzera: Banca centrale alza tassi di 50 punti, Pil frena in 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 dic - La Banca centrale svizzera ha alzato il tasso chiave di 50 punti base all'1%, continuando a inasprire la politica monetaria nonostante la recente decelerazione dell'inflazione in Svizzera. La Banca nazionale svizzera ha confermato la previsione di crescita per il 2022 al 2%, ha affermato in un comunicato stampa, ma si aspetta un progresso significativamente piu' debole del Pil della Svizzera nel 2023, intorno allo 0,5%, a seguito in particolare della "flessione della domanda" con il rallentamento della crescita globale.

