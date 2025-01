Svizzera: attacco hacker filorusso a siti banche cantonali e comuni elvetici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 gen - I siti web di diverse banche cantonali e comuni svizzeri sono stati presi di mira da attacchi informatici durante i giorni del World Economic Forum di Davos. Secondo quanto ha dichiarato all'Afp l'Ufficio federale per la sicurezza informatica (Ufsc), a rivendicare "la responsabilita' dell'attacco" e' stato il collettivo di hacker filorussi NoName. L'autorita' 'si aspetta' che attacchi di questo tipo si verifichino "ancora" durante l'evento il Forum, che in questa settimana riunisce in Svizzera l'elite economica e politica mondiale.

Riguardo alla dinamica dell'attacco, gli hacker hanno utilizzato il DDoS (Distributed Denial of Service), che consiste nel sovraccaricare siti web e applicazioni con richieste mirate in modo che non siano piu' accessibili.

Noname, spiega l'Ufsc, era gia' 'dietro gli attacchi DDoS legati alla conferenza di pace in Ucraina", tenutasi a Lucerna lo scorso giugno. Gli attacchi di oggi hanno preso di mira i siti web delle banche cantonali di Zurigo e Vaud, nonche' dei comuni di Adligenswil, Kriens ed Ebikon, vicino a Lucerna. L'obiettivo, secondo le autorita', era 'attirare l'attenzione' per 'diffondere l'ideologia' di NoName. Gli operatori delle infrastrutture critiche, specifica l'Ufsc, erano gia' stati messi in guardia, in previsione di attacchi di questo tipo. L'evento di oggi non ha comportato la perdita di dati.

