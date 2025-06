Svimez: torna gap crescita con Ue, in 2024 Sud +1%, Centro-Nord +0,6% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 giu - La migliore performance di crescita del Sud e' determinata dallo stimolo maggiore offerto dalle costruzioni (+3% contro +0,6% del Centro-Nord). Superiore al dato del Centro-Nord la dinamica dei servizi (+0,7% contro +0,5%). Nella media d'area, il comparto industriale meridionale presenta una sostanziale tenuta (+0,1%), a fronte di una leggera contrazione nel resto del Paese (-0,2%). L'agricoltura cresce solo dello 0,5% al Sud rispetto al +2,9% del Centro-Nord. La crescita e' stata sostenuta dalla spinta propulsiva degli investimenti in opere pubbliche, trainati dal Pnrr e da una migliorata capacita' realizzativa: secondo Svimez il Pnrr ha offerto un contributo alla crescita di 0,6 punti percentuali nel Mezzogiorno e 0,4 punti nel Centro-Nord. Si conferma l'ampia differenziazione interna alle diverse ripartizioni territoriali: spiccano le performance di Sicilia (+1,5%) e Campania (+1,3%), seguono Basilicata (+0,8%), Sardegna (+0,8%) e Abruzzo (+1%), Puglia (+0,6%); in cao Molise (-0,9%) e Calabria (-0,2%); il Lazio risulta prima regione per crescita (+1,8%); al Nord-Ovest, Piemonte +1,5%, Lombardia +0,9%, mentre Liguria (-0,5%) e Valle d'Aosta (-0,1%) registrano il segno meno; flessione anche per Veneto (-0,4%) ed Emilia-Romagna (-0,2%). Nel 2024, gli investimenti pubblici hanno raggiunto circa 45 miliardi: poco meno della meta' delle risorse e' stata mobilitata dalle amministrazioni comunali (21,7 miliardi); gli investimenti pubblici sono cresciuti di circa 6 miliardi rispetto al 2023 (+3 miliardi per i Comuni).

