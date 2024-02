Svimez: fuga dal sud per curarsi, in Calabria 43% via da casa per tumori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 feb - Ecco perche', sottolinea Save The Children, la 'fuga' dal Sud per ricevere assistenza in strutture sanitarie del Centro e del Nord, torna a crescere dopo gli anni pandemici e riguarda soprattutto per le patologie piu' gravi. Nel 2022, dei 629 mila migranti sanitari, il 44% era residente in una regione del Mezzogiorno. Per le patologie oncologiche, 12.401 pazienti meridionali, pari al 22% del totale, si sono spostati per ricevere cure al Centro o del Nord nel 2022. Al contrario, solo 811 pazienti del Centro-Nord (lo 0,1% del totale) hanno fatto il viaggio inverso. E' ancora la Calabria a registrare l'incidenza piu' elevata di migrazioni: il 43% dei pazienti si rivolge a strutture sanitarie di Regioni non confinanti. Seguono Basilicata (25%) e Sicilia (16,5%).

Numeri che coinvolgono anche i bambini: un terzo dei bambini e degli adolescenti si mette in viaggio dal Sud per ricevere cure soprattutto per disturbi mentali o neurologici, della nutrizione o del metabolismo'. La condizione di poverta' familiare incide fortemente sui percorsi di prevenzione e sull'accesso alle cure da parte dei bambini. E' necessario un impegno delle istituzioni a tutti i livelli per assicurare una rete di servizi di prevenzione e cura per l'infanzia e l'adolescenza, con un investimento mirato nelle aree piu' deprivate. I divari territoriali condizionano l'accesso ad un servizio sanitario che rischia di essere 'nazionale' solo sulla carta', dice Raffaela Milano, responsabile dei Programmi Italia - Europa di Save the Children.

ami

(RADIOCOR) 07-02-24 15:29:34 (0477)SAN 5 NNNN