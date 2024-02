Svimez: fuga dal sud per curarsi, in Calabria 43% via da casa per curare tumori

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 feb - E' fuga dal Mezzogiorno per curarsi, con il record negativo per i calabresi che in oltre quattro casi su dieci (il 43%), devono lasciare la loro regione per cure oncologiche. A tracciare la mappa di un divario che diventa sempre maggiore tra Nord e Sud il Report 'Un paese, due cure. I divari Nord - Sud nel diritto alla salute', promosso dalla Svimez in collaborazione con Save the Children.

Ne emerge che, a fronte di una media nazionale di 2.140 euro, la spesa sanitaria pro capite piu' bassa si registra in Calabria (1.748 euro), Campania (1.818 euro), Basilicata (1.941 euro) e Puglia (1.978 euro). Per la parte di spesa in conto capitale, i valori piu' bassi sono in Campania (18 euro), Lazio (24 euro) e Calabria (27 euro), mentre il dato nazionale si attesta su una media di 41 euro. Tanto che nel monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza, le 5 regioni che risultano inadempienti sono tutte del Mezzogiorno.

In un contesto in cui sono 1,6 milioni le famiglie italiane in poverta' sanitaria, di cui 700 mila al Sud, secondo i dati del CREA, Centro per la ricerca economica applicata in sanita'. Se il 6,1% le famiglie hanno riscontrato difficolta' o hanno rinunciato a sostenere spese sanitarie, nel Mezzogiorno la quota sale all'8% dei nuclei familiari, una percentuale doppia rispetto al 4% del Nord-Est (5,9% al Nord-Ovest, 5% al Centro).

Sempre al sud la speranza di vita si riduce cosi' di 1,5 anni e piu' alta risulta anche la mortalita' per tumore. Secondo le valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanita', nel biennio 2021-2022, in Italia circa il 70% delle donne di 50-69 anni si e' sottoposta ai controlli: circa due su tre lo ha fatto aderendo ai programmi di screening gratuiti. La copertura complessiva e' dell'80% al Nord, del 76% al Centro, ma scende ad appena il 58% nel Mezzogiorno. Le quote piu' basse si registrano in Campania (20,4%) e in Calabria, dove le donne che hanno effettuato screening promossi dal Servizio Sanitario sono appena l'11,8%, il dato piu' basso in Italia.

