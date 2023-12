Svimez: Fitto: rapporto conferma difficolta' spesa sempre denunciate da Governo

Non servono polemiche ma impegno e responsabilita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 dic - 'In relazione a quanto emerso dal rapporto Svimez e' opportuno ricordare a beneficio del dibattito che si e' aperto, che i dati analizzati si riferiscono al 2020-2021-2022. Per quanto attiene il 2023 il rapporto effettua delle stime. Quindi e' sinceramente curioso e per certi versi paradossale che per tutto quanto emerso si provi ad addebitare la responsabilita' al governo Meloni che si e' insediato, come e' noto, a fine ottobre 2022'. E' quanto dichiara il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. 'Il rapporto invece conferma la diagnosi del Governo che sin dal suo insediamento ha denunciato la grande difficolta' di spesa delle amministrazioni centrali e regionali nel Mezzogiorno e soprattutto l'inefficacia della stessa', prosegue il Ministro. 'Nel corso del rapporto, sara' sfuggito, e' emerso con chiarezza l'importanza e la strategicita' dell'operato del governo in relazione alla ZES unica del mezzogiorno e alla nuova riforma della politica di coesione che consentira' al nostro paese di assicurare la massima complementarita' e strategia tra le diverse fonti di finanziamento - ha aggiunto Fitto - Le polemiche, soprattutto quelle strumentali, non servono. Serve invece responsabilita' nell'analizzare quello che non ha funzionato e impegnarsi a fare di tutto per modificarlo', conclude il Ministro.

