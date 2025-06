Sviluppo Lavoro Italia: sindacati, firmato Contratto 2024-26, minimi +14,5%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - Firmato il Contratto collettivo aziendale di Lavoro di Sviluppo Lavoro Italia, ex Anpal Servizi. Un contratto rinnovato dopo 14 anni di attesa, che coinvolge circa 900 lavoratrici e lavoratori, valido per il triennio 2024-2026 e che raggiunge un incremento dei minimi tabellari pari al 14,5%. La firma all'intesa e' stata posta il 23 giugno dopo il via libera a larghissima maggioranza da parte dell'Assemblea generale. Lo rendono noto Cristina Sebastiani e Christian Micciche' della delegazione trattante insieme a Riccardo Tranquilli della Fisac Roma e Lazio e a Bruna Belmonte, segretaria nazionale Fisac Cgil. Il nuovo Contratto, firmato da Cgil, Cisl e Uil e anche da Clap e Fabi, prevede anche un rafforzamento dei premi di risultato e un ampliamento del welfare. Potenziate le coperture assicurative, la quota aziendale per la previdenza complementare e le indennita' per le trasferte.

