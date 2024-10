Svezia: si' a sito smaltimento scorie nucleari, "destinato a durare 100mila anni"

Le operazioni di stoccaggio dovrebbero durare almeno 70 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 ott - Un tribunale svedese ha autorizzato la costruzione di un sito di smaltimento dei rifiuti radioattivi a Forsmark, destinato a essere isolato 'dagli esseri umani e dall'ambiente per almeno 100mila anni', ha confermato Skb, l'azienda incaricata. Il sito si trovera' a circa 130 chilometri a nord di Stoccolma, vicino a una delle tre centrali nucleari attive del Paese, lungo la costa del Mar Baltico. Se realizzato, il progetto rendera' la Svezia uno dei primi Paesi al mondo, insieme alla Finlandia, a seppellire definitivamente il combustibile nucleare esaurito. La Francia, con il progetto di Bure, nel nord-est del Paese, e' ancora in fase di autorizzazione per una struttura simile.

La decisione potrebbe essere oggetto di appello a causa delle preoccupazioni legate alle perdite radioattive. Il tribunale ha dato l'approvazione per il sito che dovra' gestire i rifiuti nucleari prodotti dai 12 reattori che fanno parte dell'attuale programma energetico nucleare della Svezia, di cui sei attualmente in funzione e sei gia' chiusi dal 1999.

Le operazioni di smaltimento dovrebbero durare circa 70 anni. Le barre di combustibile usato saranno inserite in contenitori di ghisa, che a loro volta saranno collocati in 2.800 silos di rame, sigillati per garantire, almeno teoricamente, una tenuta per 100.000 anni. I silos saranno interrati a 500 metri di profondita' in cavita' verticali, sigillate con tappi di bentonite, un tipo di argilla con scarsa permeabilita' e alta flessibilita', capace di prevenire eventuali fuoriuscite.

imt

(RADIOCOR) 24-10-24 16:41:48 (0586)ENE 5 NNNN