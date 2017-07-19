Svezia: potenziera' la difesa aerea con un investimento di 1,4 miliardi
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 gen - La Svezia investira' 15 miliardi di corone (1,4 miliardi di euro) in difese aeree terrestri, in particolare per proteggere al meglio potenziali obiettivi civili, basandosi sull'esperienza dell'Ucraina di fronte all'invasione russa.
"Con questo investimento su larga scala nella difesa aerea, stiamo proteggendo l'intera societa', dalle nostre unita' militari alle aree urbane e alle infrastrutture critiche", ha dichiarato il primo ministro Ulf Kristersson in una nota.
Per il governo svedese, che a novembre ha gia' investito circa 315 milioni di euro nell'acquisto di missili terra-aria e veicoli per il loro dispiegamento, "l'esperienza dell'Ucraina dimostra l'importanza di una solida difesa aerea".
Si prevede che i primi acquisti saranno effettuati nel primo trimestre del 2026.
