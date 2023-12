Superlega: Perez (Real), mai piu' monopolio, club padroni loro destino

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 dic - 'Il calcio europeo per club non e', e non sara' mai piu', un monopolio' e per questo 'da oggi i club saranno padroni del proprio destino'. Cosi' Florentino Pe'rez, presidente del Real Madrid, ha commentato in una video la decisione della Corte Ue relativa alla Superlega, 'accolta con grande soddisfazione'. I club, sottolinea piu' volte, con questa sentenza 'vedono pienamente riconosciuto il loro diritto di proporre e promuovere competizioni europee che modernizzino il nostro sport e attraggano tifosi da tutto il mondo'. Il Real Madrid continuera' quindi a lavorare a 'un progetto moderno e pienamente compatibile con le competizioni nazionali, aperto a tutti in base al merito sportivo, e che rispettera' il fair play finanziario'.

Per Perez si tratta di 'una grande opportunita' per migliorare il calcio europeo per club', un calcio 'adatto al XXI secolo, con una governance trasparente che sappia coesistere con le nuove tecnologie e che torni a suscitare la passione e l'emozione di cui i tifosi hanno davvero bisogno'.

Enr-

(RADIOCOR) 21-12-23 13:15:49 (0337) 5 NNNN