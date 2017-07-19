Superjet: Urso, garantiremo salvaguardia lavoratori, riassorbimento in Leonardo
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Venezia, 26 set - "Sul tema del futuro di Superjet, l'azienda dell'aerospazio di Tessera a Venezia, non posso che dire che c'e' un comitato di sicurezza finanziaria, un comitato tecnico che prescinde dalle valutazioni politiche. Quello che posso dire e' che i 150 lavoratori saranno assorbiti nel perimetro di Leonardo, a prescindere dalle sorti dell'azienda madre".
Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine del convegno per l'inaugurazione della mostra Identitalia appena concluso presso il Museo del Novecento M9 di Mestre.
