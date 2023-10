Superbonus: Pichetto Fratin, norma non giustificata da costi-benefici

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ott - 'Norma dai tanti buoni propositi ma che ad un'analisi costi-benefici postuma, non viene giustificata dagli effetti espansivi rispetto ai problemi creati sui conti pubblici, o sull'aumento dei prezzi nel settore'. E' la valutazione data dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, sul Superbonus del 110% in audizione presso la commissione Ambiente del Senato. 'Come sottolineato dal ministro Giorgetti in sede di presentazione della Nadef - ha ricordato il ministro -, l'indebitamento netto per l'anno in corso e' previsto al 5,2 per cento del Pil, superiore di 0,7 punti percentuali rispetto all'obiettivo indicato nel Def. Tale disallineamento rispetto alle stime programmatiche di aprile e' riconducibile agli effetti derivanti dai costi dei bonus edilizi'.

