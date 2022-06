Superbonus: Industria Senato, subito misure sblocco crediti e platea piu' ampia

Ok in Commissione a risoluzione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 giu - "Adottare, in tempi estremamente celeri, ogni opportuna iniziativa, anche di carattere legislativo, volta a garantire le piu' ampie possibilita' per le imprese del settore di operare nell'ambito degli interventi previsti dal Superbonus 110 per cento, in particolare rendendo funzionale e pienamente utilizzabile il meccanismo della cessione del credito, consentendo cosi' lo sblocco dei crediti d'imposta presenti nei cassetti fiscali delle medesime imprese". E' uno degli impegni al Governo contenuti nella risoluzione approvata questa mattina all'unanimita' dalla commissione Industria del Senato, relatore il presidente Gianni Girotto (M5S).

Inoltre si impegna il Governo "ad ampliare la platea dei cessionari, prevedendo, tra l'altro, la possibilita' per le banche e le societa' appartenenti a un gruppo bancario di cedere i crediti d'imposta derivanti ai propri correntisti corporate rientranti nella definizione europea di piccole e medie imprese, di cui al decreto del ministero dello Sviluppo economico del 18 aprile 2005, e anche valutando l'opportunita' di coinvolgere Poste Italiane Spa e Cassa depositi e prestiti".

