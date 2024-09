Superbonus: Giorgetti, intuizione giusta, ma andava riservata a prime case

'Ristrutturate abitazioni a mare prima di quelle pensionati' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Parma, 20 set - Rispetto agli ultimi superbonus edilizi, 'l'intuizione di intervenire sul settore edilizio, per rianimare l'economia in stato comatoso, e' stata giusta' ma 'la modalita' e' stata sbagliata' perche', al netto del 110%, 'quella misura doveva essere riservata esclusivamente alla prima casa di abitazione e non estesa alla seconda e terza casa, mare e monti'. Cosi' il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervistato in occasione del Festival di Open. Quei bonus edilizi, aggiunge, dovevano 'esser riservati a redditi bassi o medi' e invece 'purtroppo ha prodotto' che in tanti 'hanno ristrutturato la casa a mare prima dei pensionati in un condominio'.

Enr-

(RADIOCOR) 20-09-24 17:29:48 (0486)IMM 5 NNNN