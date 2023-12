Superbonus: Giorgetti, dati peggiori rispetto a Nadef, indichero' limite a Cdm

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 dic - "Per quanto riguarda il Superbonus, i dati degli ultimi mesi vanno addirittura peggio, in termini di uscite per la finanza pubblica, rispetto a quanto previsto dalla Nadef. Poi il Parlamento decidera' ma in cuor mio so qual e' il limite oltre il quale non si puo' andare e lo diro' in Consiglio dei ministri". Cosi' il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento in commissione Bilancio alla Camera nell'ambito dell'esame della Manovra.

