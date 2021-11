Superbonus: Enea, al 31 ottobre investimenti per 9,75 miliardi -2

Valori medi in crescita a ottobre. Lombardia e Veneto al top (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 nov - L'Enea fornisce anche il valore medio del cantiere, per le tre tipologie di intervento. Le medie aggiornate al 31 ottobre segnano in tutti i casi incrementi di valore. Il valore medio di un intervento in un condominio si attesta infatti a 573.573 euro rispetto ai 557.730 euro di settembre. In crescita anche i valori degli interventi sugli edifici unifamiliari, pari a 104.112 euro (contro 101.992 euro di settembre) e sugli edifici funzionalmente indipendenti, pari a 94.786 euro (contro 93.590 euro di settembre). Dalla disaggregazione regionale emerge che la Lombardia mantiene un triplo primato sia per numero di asseverazioni (8.029), sia per investimenti complessivi (1.451.862.961 euro), sia per valore di lavori ultimati (1.065.305.687 euro). Il primato della Lombardia si conferma anche per i due segmenti degli interventi condominiali (con 1.203 asseverazioni, per 735.464.176 euro di investimenti totali, di cui 501.712.767 euro di lavori ultimati) e degli interventi sulle villette unifamiliari (3.499 asseverazioni, per 379.730.319 euro di investimento totale, di cui 302.206.943 euro di lavori ultimati). Invece, nel segmento degli interventi sugli edifici funzionalmente indipendenti, il Veneto e' davanti alla Lombardia per numero di asseverazioni (3.581 contro 3327 asseverazioni) ma non per investimenti totali (334.727.957 euro del Veneto contro 336.668.465 euro della Lombardia). La Lombardia supera di misura il Veneto anche per valore di cantieri ultimati: 261.385.977 euro (Lombardia) contro 261.252.535 euro (Veneto).

Fro

(RADIOCOR) 03-11-21 12:54:58 (0340)PA,IMM,INF 5 NNNN