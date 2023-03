Superbonus: Ance, partecipate statali acquistino crediti incagliati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 mar - Per risolvere il problema dei crediti incagliati l'Ance avanza due proposte. 'La soluzione principale e piu' efficace - ha spiegato la vicepresidente Pesenti - e' utilizzare gli F24 a compensazione dei crediti maturati, come Ance e Abi hanno proposto da tempo. Questa soluzione non ha impatti sul gettito, in quanto comporta solo una differente modalita' di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta'. Per l'Ance poi 'almeno fino all'inserimento della misura degli F24 nella legge di conversione del decreto 11/2023, potrebbe essere utile il coinvolgimento immediato delle istituzioni e aziende statali (Cdp, Rfi, Enel, Eni,Snam, Fincantieri, ecc.) sul mercato dei crediti fiscali come soggetti acquirenti'. Queste aziende, per l'Ance, 'possono rivestire un ruolo importante nel processo di alleggerimento dei plafond fiscali degli istituti bancari. L'attivita' di acquisto di questi crediti ha un rischio contenuto perche' tutti i bonus fiscali hanno superato gli accurati controlli previsti dalla due diligence delle piattaforme specializzate incaricate dalle banche'.

