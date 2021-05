Superbonus: Abi, favorire mercato secondario dei crediti fiscali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 mag - Per liberare le potenzialita' del Superbonus occorre "favorire la nascita di compratori di ultima istanza in grado di acquisire quei crediti che il suo beneficiario non riesce a compensare con i propri debiti fiscali: tale approccio contribuirebbe alla creazione ed al consolidamento di un efficiente mercato secondario". Lo ha detto il direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini ascoltato oggi dalle commissioni Ambiente e Attivita' produttive della Camera in tema di Superbonus.

Sabatini ha indicato poi altre correzioni normative volte a rendere piu' accessibile lo sgravio. Tra queste l'ampliamento della possibilita' di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito "includendo da un lato quelli spettanti a fronte di interventi eseguiti prima del 2020, e dall'altro, altre tipologie agevolative ora escluse dall'opzione, come ad esempio il bonus mobili e il bonus verde". L'Abi propone anche di "rendere piu' strutturali tali agevolazioni fiscali, garantendone la certezza della fruizione per un arco temporale prolungato" e di estendere lo sgravio a "all'intero patrimonio immobiliare, senza limitazioni legate alla tipologia dell'immobile e alla sua destinazione".

Fro

(RADIOCOR) 13-05-21 16:04:08 (0429)PA,IMM,INF 5 NNNN