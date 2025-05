Sulcis: Uil, questioni restano irrisolte, servono impegni e investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 mag - 'Nonostante i tavoli avviati, le questioni centrali della vertenza sull'indotto industriale di Portovesme restano irrisolte, lasciando le lavoratrici e i lavoratori del Sulcis-Iglesiente in una condizione di grave incertezza'. E' quanto hanno dichiarato la segretaria confederale della Uil, Vera Buonomo, e il Commissario straordinario della Uil Sardegna, Emanuele Ronzoni, all'incontro di oggi, svolto presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy. 'Il tempo degli annunci e' finito, servono impegni chiari, investimenti veri e garanzie occupazionali concrete. Non permetteremo che il destino di intere comunita' venga abbandonato all'indolenza delle istituzioni o alle scelte unilaterali delle aziende', ha aggiunto, definendo 'inaccettabile il ritardo nell'approvazione del Dpcm sulla metanizzazione del Sulcis, atto essenziale per il rilancio industriale del territorio e per garantire equita' nei costi energetici rispetto al resto del Paese'. Buonomo e Ronzoni hanno concluso che 'Portovesme Srl (gruppo Glenocore), Sider Alloys e Eurallumina rappresentano non solo industrie, ma persone, famiglie che non chiedono assistenza, ma rispetto e pari dignita'. Dopo anni di inerzia, scioperi e promesse disattese, e' il momento delle decisioni. Il lavoro deve tornare al centro dell'agenda politica del governo, con un'assunzione di responsabilita' maggiore da parte della Regione Sardegna'.

