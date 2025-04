Sulcis: Uil, incontro al Mimit passo importante ma servono garanzie su lavoratori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 apr - 'Il lavoro deve tornare al centro delle scelte politiche e industriali, soprattutto nei territori come il Sulcis, segnati da anni di crisi. L'incontro odierno e' stato un passo importante, ma non ci sono ancora le risposte che attendono le lavoratrici e i lavoratori interessati'. Lo ha dichiarato la segretaria confederale della Uil, Vera Buonomo, al termine dell'incontro tenutosi oggi al Mimit sulla vertenza relativa all'indotto Sulcis. 'Le aziende coinvolte sul territorio, Portovesme srl, Sider Alloys ed Eurallumina, sono realta' industriali di rilievo, strutturate, che rappresentano potenzialita' enormi per la ripresa occupazionale e produttiva. Eppure, ad oggi, non c'e' ancora alcuna certezza sul futuro. Troppo poche le informazioni fornite dai soggetti istituzionali presenti', ha aggiunto Buonomo, chiedendo 'certezze sulle reali opportunita' occupazionali legate ai percorsi di formazione annunciati' e sul 'Just transition fund, che registra un utilizzo ancora fermo al 10%'. in questo quadro, 'abbiamo chiesto che, gia' dal prossimo incontro del 29 maggio, vengano forniti i numeri esatti delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nell'area di crisi complessa, insieme alla lista concreta delle realta' imprenditoriali e industriali potenzialmente interessate a rispondere all'avviso che impegna 30 milioni di euro del Fondo sociale europeo della regione Sardegna'.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 23-04-25 15:11:48 (0439) 5 NNNN