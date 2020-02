Sughero: Solinas, ripristinare l'Agenzia per innovazione e rilancio del prodotto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 feb - "Sul sughero pensiamo di rispristinare l'Agenzia" per favorire lo studio scientifico e l'innovazione tecnologica per la qualita' del prodotto in modo da renderlo competitivo rispetto alla concorrenza sintetica. Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, durante il Forum che si e' tenuto al Sole 24 Ore Radiocor. Il comparto del sughero - un tempo considerato l'oro sardo - attraversa una profonda crisi. Negli ultimi anni la produzione e' passata drasticamente dalle 12mila tonnellate l'anno, a poco piu' di 5mila. A mettere in ginocchio il settore, la concorrenza dei tappi artificiali e la concorrenza da parte delle multinazionali portoghesi e spagnole. In Sardegna ci sono 140mila ettari di sugherete e operava fino a qualche anno fa, per la ricerca scientifica sulle sugherete e sulle applicazioni del sughero, l'agenzia Agris Sardegna - Dipartimento della Ricerca per il sughero e la silvicoltura, che ora Solinas vuole ripristinare.

sma

(RADIOCOR) 19-02-20 18:42:19 (0594)FOOD,PA 5 NNNN