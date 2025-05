Sugar Tax: Leo, scade a giugno, servira' intervento per proroga

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 24 mag - 'La sugar tax scade nel mese di giugno quindi bisognera' fare un intervento per prorogare'. Lo ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo al Festival dell'Economia con riferimento all'imposta sulle bevande analcoliche ad alto contenuto di zuccheri. La sugar tax rientra, per il ministro, tra le 'tematiche che devono essere risolte rapidamente' insieme ad 'altre correzioni che riguardano le imprese' perche' il 'decreto Irpef-Ires posiziona temporalmente gli interventi nel 2024 quindi bisogna fare in modo che nel 2024 si devono preparare dei conti, redigere le dichiarazioni da giugno in poi e fare delle fasature per evitare che ci siano effetti indesiderati per le imprese'.

Fon

(RADIOCOR) 24-05-25 17:08:42 (0411)FOOD 5 NNNN