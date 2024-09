Sud: Urso, oltre 470 milioni per i progetti di ricerca e sviluppo delle imprese

Da oggi precompilazioni sul portale di Mediocredito Centrale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 set - Al via lo sportello online per l'accesso agli incentivi destinati ai progetti di ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nell'ambito della "Strategia nazionale di Specializzazione intelligente" del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato dal ministro Adolfo Urso. Lo comunica il Mimit in una nota spiegando che "dalle ore 10.00 del 10 settembre 2024, le imprese di qualsiasi dimensione localizzate nelle regioni interessate, che esercitano attivita' industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e di ricerca, potranno presentare, anche in forma congiunta, le domande di agevolazione per i progetti riguardanti attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, d'importo compreso tra 3 e 20 milioni di euro". L'intervento, attivato nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ha uno stanziamento di oltre 470 milioni di euro, di cui 328 milioni per la concessione di finanziamenti agevolati e 145 milioni per i contributi diretti alla spesa.

Come disposto dal decreto direttoriale 4 luglio 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le istanze per l'accesso agli incentivi possono essere precompilate gia' da oggi 2 settembre tramite lo sportello online di Mediocredito Centrale, gestore della misura per conto del Ministero.

