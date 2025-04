Sud: Unimpresa, con credito imposta piu' occupazione, investimenti e prestiti banche -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - Secondo l'analisi, inoltre, gli effetti si sono concentrati nel triennio 2018-2020 e la maggiorazione prevista nelle Zone economiche speciali (Zes) non ha prodotto stimoli aggiuntivi rispetto alla misura ordinaria. Infatti, solo il 20% delle imprese potenzialmente eleggibili ha effettivamente fruito del credito d'imposta, segnale di un limite nella diffusione dello strumento che - secondo Unimpresa - andrebbe superato attraverso meccanismi piu' accessibili, campagne informative e assistenza tecnica per le micro e piccole imprese.

'I dati dimostrano con chiarezza che il credito d'imposta per il Sud ha funzionato. Ha stimolato investimenti reali, ha favorito l'occupazione e ha rafforzato l'accesso al credito per migliaia di imprese meridionali. Misure come questa rappresentano il miglior esempio di politica economica utile e concreta, capace di trasformare la leva fiscale in crescita e sviluppo', ha commentato il direttore generale di Unimpresa, Mariagrazia Lupo Albore. 'Il governo farebbe bene a rimettere in pista strumenti analoghi, soprattutto in un momento in cui il Mezzogiorno rischia di essere lasciato indietro nella ripresa post-pandemia e nella transizione digitale ed energetica. Servono interventi automatici, semplici, stabili e accessibili a tutte le imprese, senza burocrazia soffocante', ha aggiunto, concludendo che 'non possiamo permetterci di disperdere un modello che ha dimostrato di funzionare: bisogna consolidarlo, rafforzarlo e renderlo strutturale'.

