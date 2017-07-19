Sud: Svimez, Zes Unica ambizioso strumento politica industriale territoriale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 nov - La Zes Unica "rappresenta uno dei tentativi piu' ambiziosi degli ultimi anni di trasformare la politica industriale in chiave realmente territoriale". Lo rileva Svimez nel Rapporto 2025.

I primi dati mostrano una macchina amministrativa che ha iniziato a macinare risultati: i tempi autorizzativi si sono dimezzati da 98 a 54 giorni e tra marzo 2024 e novembre 2025 sono state rilasciate 865 autorizzazioni, per 3,7 miliardi d'investimenti. Puglia, Campania e Sicilia emergono come i poli piu' reattivi, piu' indietro Sardegna, Abruzzo e Basilicata. La distribuzione settoriale vede oltre un quarto degli interventi nell'agroindustria, seguita da automotive; crescono anche progetti in tecnologie ad alto contenuto innovativo come Elettronica & ICT e Cleantech. La Legge di Bilancio 2026 "offre stabilita' alle imprese e apre una prospettiva di lungo periodo" su questo strumento, ma "la vera svolta arrivera' con l'aggiornamento del Piano strategico nel 2026", osserva Svimez.

