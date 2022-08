Sud: Svimez, recupera livello Pil pre-Covid ma si riapre gap con Nord -2

Instabilita' politica e tensioni su mercati peserebbero 1% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 ago - Dopo la caduta del Governo Draghi, sono emerse tensioni nei mercati finanziari internazionali con il repentino innalzamento dello spread, accompagnate - osserva Svimez - da timori che il tempo necessario per le nuove elezioni politiche e la formazione del nuovo Esecutivo possa rallentare il rigido cronoprogramma del Pnrr. Svimez valuta che, rispetto allo scenario base, una prolungata situazione di tensione nei mercati finanziari possa determinare una perdita di Pil, nel biennio 2022-2023, di circa sette decimi di punto percentuale a livello nazionale, ma al Sud, arriverebbe al punto percentuale e nel resto del Paese risulterebbe piu' contenuta, a sei decimi di punto. Sia in riferimento al solo 2022, che nei due anni successivi, le previsioni Svimez indicano una crescita che tocca tutti i territori, ma in maniera differenziata: il nucleo delle regioni 'forti', Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Abruzzo, Campania, Puglia, al di la' di qualche scostamento congiunturale, tende a permanere nelle posizioni piu' avanzate. Nell'arco di previsione le significative misure di politica economica diffondono la crescita ovunque, ma non intaccano i meccanismi strutturali alla base delle diverse performance regionali.

