Sud: sondaggio Lab 21.01 per 'la Piazza-il Bene Comune', puo' trainare il Paese

Domani al via prima serata kermesse di Affaritaliani.it (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 ago - Prendera' il via domani a Ceglie Messapica (Br) la settima edizione della kermesse politica di Affaritaliani.it (primo quotidiano digitale fondato nel 1996) "La Piazza - Il Bene Comune". La prima serata sara' aperta dal sondaggio di Lab 21.01 "L'opinione degli italiani: prospettiva meridionale" che prende spunto da quanto certificato dagli ultimi dati Istat ovvero che "il Pil del Meridione cresce piu' della media italiana". Secondo il report, alla luce dei dati Istat, il 55,7% degli italiani e' convinto che il Sud possa trasformarsi nella "forza trainante dell'Italia". Solo nel Settentrione resta ancora un po' di scetticismo, con il 56,3% del campione residente al Nord che non ne e' convinto.

Scetticismo che e' in decrescita, dal momento che solo il 41,2% di tale campione crede che il Sud sia un peso per la crescita del Paese, in diminuzione di oltre dieci punti percentuali rispetto al 55,2% del 2020. "Tra i punti di forza che si attribuiscono al Mezzogiorno" spicca l'accoglienza e il caring, la posizione strategica sul Mediterraneo, l'imprenditorialita', la capacita' di innovare, la forza lavoro e i paesaggi. "Criticita' maggiormente sentita" e' invece la carenza di infrastrutture e le difficolta' correlate alla mobilita'. L'area che piu' puo' essere 'guida' per il sistema Paese e' certamente il turismo, indicata dal 32,7% degli intervistati. Focalizzandosi invece sul Piano Mattei, il 60,2% degli intervistati asserisce di non conoscerlo, anche se il 68,9% lo approva.

vmg

(RADIOCOR) 28-08-24 12:00:25 (0266) 5 NNNN