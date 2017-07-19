Sud: Sbarra, su Tavolara nessun 'ripensamento' Governo ma richieste Enti locali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 lug - "Nel caso specifico - spiega ancora Sbarra nella nota - il rilascio dell'Autorizzazione Unica e' avvenuto sulla base degli atti formalmente adottati dal Comune di Loiri Porto San Paolo e, in particolare, della deliberazione numero 50 del novembre 2025 con la quale il Consiglio comunale aveva approvato la variante urbanistica costituente il presupposto giuridico indispensabile per la prosecuzione del procedimento. La deliberazione riconosceva l'intervento di forte interesse per il territorio comunale, ritenendolo capace di coniugare la tutela del contesto paesaggistico con una forma di ricettivita' sostenibile, in grado di non trasformare il territorio. Successivamente, il 30 giugno, il medesimo Consiglio comunale ha revocato la deliberazione che costituiva il presupposto giuridico dell'Autorizzazione Unica. Venuto meno quell'atto, il Dipartimento per il Sud ha preso atto della mutata volonta' del Comune e ha conseguentemente disposto, il 1 luglio, la revoca dell'Autorizzazione".

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(RADIOCOR) 03-07-26 13:26:47 (0363) 5 NNNN