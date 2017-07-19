Sud: Sbarra, stagione di cambiamento importante per occupazione e imprese

'Narrazione ritardi deve misurarsi con nuova realta'' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - "Il Mezzogiorno sta vivendo una stagione di cambiamento importante. Crescita, occupazione, nuove imprese, investimenti e capacita' di competere sui mercati internazionali raccontano un Sud diverso, che sta tornando a esprimere fiducia, ambizione e opportunita''. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, intervenendo al panel 'Le istituzioni dialogano per il Sud', nell'ambito dell'evento 'Il diritto a restare in un territorio che cresce', organizzato da Quater a Capo d'Orlando (Messina).

'Per troppo tempo - ha aggiunto - abbiamo avuto una rappresentazione del Sud legata quasi esclusivamente ai suoi ritardi. Oggi quella narrazione deve misurarsi con una realta' che sta cambiando. Il Governo Meloni sta lavorando per accompagnare questa trasformazione e creare le condizioni perche' il Mezzogiorno possa crescere, attrarre investimenti e offrire nuove opportunita'. Il Sud non chiede assistenza: chiede strumenti per crescere e competere'.

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(RADIOCOR) 12-09-26 14:09:01 (0294)GOV 5 NNNN